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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Минздрав утвердил новый порядок получения справок на оружие

Минздрав утвердил новый порядок получения справок на оружие

власть

Минздрав утвердил новый порядок получения справок на оружие

Фото: портал опубликования правовой информации.

Минздрав утвердил новый порядок получения справок на оружие

Опубликовано

Михаил Мурашко подписал Приказ № 1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием».

Главное новелла — медицинское освидетельствование будет проводиться медицинскими организациями только  государственной или муниципальной систем здравоохранения.
Учреждения должны будут иметь лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием» и «офтальмологии».

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

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