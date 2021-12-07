Михаил Мурашко подписал Приказ № 1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием».

Главное новелла — медицинское освидетельствование будет проводиться медицинскими организациями только государственной или муниципальной систем здравоохранения.

Учреждения должны будут иметь лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием» и «офтальмологии».

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 г.