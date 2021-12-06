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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе отключат воду

Жители Заводского вынуждены запасать воду впрок

ЖКХ

В Каменском районе отключат воду

Опубликовано

7 декабря с 5 часов утра будет отключено водоснабжение в хуторах Верхний Пиховкин, Нижний Пиховкин и в пос. Глубоком.

Отключение воды будет связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водозаборе “Таловая балка”. До тех пор, пока водоснабжение не будет восстановлено, по заявкам жителей будет осуществляться подвоз воды. 

Заявки следует подавать по телефонам администрации Глубокинского городского поселения по тел.: +7 (86365) 9-54-56, 9-55-65, 9-52-02.

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