7 декабря с 5 часов утра будет отключено водоснабжение в хуторах Верхний Пиховкин, Нижний Пиховкин и в пос. Глубоком.

Отключение воды будет связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водозаборе “Таловая балка”. До тех пор, пока водоснабжение не будет восстановлено, по заявкам жителей будет осуществляться подвоз воды.

Заявки следует подавать по телефонам администрации Глубокинского городского поселения по тел.: +7 (86365) 9-54-56, 9-55-65, 9-52-02.