Татьяна Котова родом из пос. Шолоховского Ростовской области. Известная как российская певица, актриса, телеведущая, обладательница титула «Мисс-Россия», бывшая солистка украинской женской поп-группы «ВИА Гра» (2008—2010).

О детстве донской Золушки, ее семье, увлечениях, поклонниках и о многом другом с согласия «Мисс-Россия» «ПИК» в январе 2007 года беседовал с ее тетей и тезкой – каменчанкой Татьяной Ивановной Котовой. Приводим ниже текст публикации.

Детство донской Золушки

– Таня родилась в поселке Шолоховка Белокалитвинского района Ростовской области, – рассказывает ее тетя по мужу Татьяна Ивановна Котова. – Потом ее родители переехали на Камчатку, где прожили 6 лет. И снова вернулись в поселок. Таня окончила обычную среднюю школу, ей всегда нравилось танцевать, и она, не имея возможности посещать танцевальный кружок, с недетским упорством училась это делать дома по видеокассетам и дискам. На школьных уроках ритмики она очень скоро стала лучшей ученицей и даже замещала учителя во время болезни. Эти способности и чувство ритма Таня унаследовала от своих родителей — Марины Борисовны и Николая Андреевича, которые очень артистичны и музыкальны. Вообще, в семье Котовых все прекрасно играют на гитаре и поют. А как замечательно танцуют нигде этому специально не учившиеся ее родные дяди (их пятеро) и тетя!

Помню, когда в Каменске справляли свадьбу моего сына Димы, то она своим танцем покорила абсолютно всех, – говорит моя собеседница. – Жаль, что мы не смогли сделать видеозапись.

Счастливый номер 8

Еще в школе Татьяна постоянно участвовала в различных конкурсах и никогда не проигрывала. «Я буду первой!» – говорила она маме. Она мечтала, что когда-нибудь выйдет на большую сцену в короне, как настоящая королева. Свой первый шаг на пути к победе на конкурсе красоты она сделала на школьном конкурсе «Мисс осень – 98». Специального платья для конкурса не было, и они с мамой соорудили что-то фантастическое из старой маминой шали и ажурных колготок. Когда она вышла и исполнила танец, все зрители просто замерли. Это была ее первая победа под счастливым для нее номером 8 (такой же был и на «Мисс Россия» — А.К.). Потом была учеба в школе моделей в агентстве «Имидж-Элит» (на 3 курсе Таню случайно заметил его руководитель), участие в конкурсах «Лучшая модель Юга России» (вошла в первую пятерку), «Хрустальная корона Крыма» (вице-мисс), гран-при в ежегодном конкурсе восточных танцев «Шахерезада», победа в «Ростовской красавице» и, наконец, титул самой красивой девушки России.

О красоте, характере и отношении к поклонникам

– Ее красота — это, наверное, гены и здоровый образ жизни, ведь она никогда не пила, не курила, а уж о наркотиках я вообще не говорю, – вспоминает Татьяна Ивановна. — А вообще, в роду Котовых все, особенно мужчины, очень яркие, статные, красивые.

Спрашиваю о Танином характере, увлечениях и, конечно, поклонниках.

– Целеустремленность, ум, работоспособность, практичность, сильная воля — это все у нее есть, – говорит Татьяна Ивановна. – Если какую цель себе определила, то ее не повернешь. Знает, как себя поставить, как вести себя в разных ситуациях. Все время что-то делает, придумывает, ищет приложение своим талантам. «Мне так интересно жить!» – сказала она мне однажды.

Думаю, что свой новый «звездный» статус Таня еще до конца не осознала, но теперь даже дома улыбается поставленной «голливудской» улыбкой. Отчасти это из-за одного неприятного случая с публикацией ее фото в одном желтом печатном издании, на котором она выглядит очень усталой после конкурса. Так что с людьми она держит определенную дистанцию. Единственное, чего никогда не скрывает, так это любви к своим родителям. У нее с мамой очень теплые, дружеские отношения, и теперь первая русская красавица дает ей квалифицированные советы по красоте.

Кроме того, Татьяна – прекрасная хозяйка (по гороскопу она Дева, родилась 3 сентября — А.К.). Когда собираемся большой семьей, то она не избегает возиться с мясом, чистить и готовить свою любимую рыбу, — все это доставляет ей огромное удовольствие. Бабушка подарила швейную машинку — и на 4 курсе университета внучка научилась шить. До недавнего времени свои наряды Таня придумывала и изготовляла сама. В этом ей помогало природное эстетическое чутье и вкус. Сейчас она придерживается классического стиля в одежде, украшениях и парфюмерии.

К поклонникам первая русская красавица относится сдержанно и голову не теряет. Когда она была подростком, ее мама жаловалась: «Представляешь, Катя (родная сестра Тани — А.К.) встречается с друзьями, а Татьяна сидит дома и говорит, что ей не с кем гулять, так как здесь нет никого равного ей!» Видимо, просто еще не встретила свою судьбу, и сердце молчит.

После бала

«…Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец…

– Потрясающе! — затрещал Коровьев, – все очарованы, влюблены, раздавлены, сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!»

– Когда смотрела конкурс «Мисс Россия – 2006», – делится впечатлениями Татьяна Ивановна, – то вспомнился бал Маргариты из знаменитого романа М. Булгакова. Татьяна смогла выдержать полуголодное трехнедельное существование на фруктах и тушеных овощах, изнурительные тренировки и 4-часовой конкурсный марафон, не говоря уж об эмоциональном напряжении.

Сейчас у первой русской красавицы небольшие каникулы, которые она проводит в Таиланде. В Москве ее ожидает подготовка к конкурсу «Мисс мира». Если она в нем не победит, то будет участвовать в «Мисс Вселенная» или «Мисс Европа». Кроме того, в этом году Татьяна Котова заканчивает РГУ по специальности «Антикризисная экономика». Вероятно, со временем у нее будет свой бизнес, а пока ей поступает масса предложений от разных модельных агентств.

На призовые деньги Татьяна планирует помочь своим родителям открыть бизнес (ее отец занимался перевозкой грузов, а мама — бухгалтер) и сделать подарки родным.

Вот такая получилась современная сказка о донской Золушке. Коронованная первая красавица с детства знала о дарованном ей Богом богатстве и несла свою красоту с достоинством. Стоя на сцене, под сводами Гостиного Двора, в короне из белого золота, она одержала еще одну победу — поколебала миф о глупой блондинке. Виват, королева!