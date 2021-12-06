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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции прилетел в Россию

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции прилетел в Россию

здоровье

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции прилетел в Россию

Опубликовано

Роспотребнадзор подтвердил первые два случая случая заражения новым омикрон-штаммом SARS-CoV-2 туристов, прибывших из ЮАР.

Пациенты с положительным тестом ПЦР находятся в обсерваторе, ведомство проводит дополнительные исследования.

В Ростовской области число инфицированных коронавирусом сегодня выросло на 652 человека, из них в Каменске-Шахтинском — 11, в Каменском районе — 9, в Донецке — 6. Скончались за прошедшие сутки с COVID-19 33 человека.

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