Донской регион установил 4 декабря новый рекордный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 — 656 человек за сутки.

Ростовская область вошла в «красную зону» на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф: регион потерял единственный до этого соответствующий «зеленый» компонент «зоны, свободной от COVID-19» — охват тестированием не менее 300 случаев на 100 000 населения.

Между тем, показатель вакцинирования дончан выше чем уровень коллективного иммунитета в среднем по РФ — 55,1% против 53,7%.