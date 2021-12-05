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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

О заражении новым омикрон-штаммом пока не сообщается

О заражении новым омикрон-штаммом пока не сообщается
Фото: графика стопкоронавирус.рф

здоровье

О заражении новым омикрон-штаммом пока не сообщается

Опубликовано

Донской регион установил 4 декабря новый рекордный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 — 656 человек за сутки.

Ростовская область вошла в «красную зону» на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф: регион потерял единственный до этого соответствующий «зеленый» компонент «зоны, свободной от COVID-19» — охват тестированием не менее 300 случаев на 100 000 населения.
Между тем, показатель вакцинирования дончан выше чем уровень коллективного иммунитета в среднем по РФ — 55,1% против 53,7%.

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