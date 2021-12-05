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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчан напугали клубы дыма в районе стеклотарного завода

происшествия

Каменчан напугали клубы дыма в районе стеклотарного завода

Опубликовано

Оказалось, что никакого ЧП не произошло.

Около одиннадцати часов на пульт 112 поступило сообщение от местного таксиста. Мужчина сообщил о том, что над стеклотарным заводом поднимается дым. Прибывшие на место предполагаемого происшествия расчеты пожарных и спасатели констатировали: возгорания нет, пострадавших тоже.

— Каменчан напугал пар, поднимающийся над одним из цехов завода, ничего опасного нет, -прокомментировал ситуацию начальник управления  ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников.

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