Оказалось, что никакого ЧП не произошло.

Около одиннадцати часов на пульт 112 поступило сообщение от местного таксиста. Мужчина сообщил о том, что над стеклотарным заводом поднимается дым. Прибывшие на место предполагаемого происшествия расчеты пожарных и спасатели констатировали: возгорания нет, пострадавших тоже.

— Каменчан напугал пар, поднимающийся над одним из цехов завода, ничего опасного нет, -прокомментировал ситуацию начальник управления ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников.