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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Заводском поставили новую автобусную остановку

В Заводском поставили новую автобусную остановку

транспорт

В Заводском поставили новую автобусную остановку

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

В Заводском поставили новую автобусную остановку

Опубликовано

Новый остановочный павильон установили на ул. Дорожной в рамках областной программы «Сделаем вместе», известной еще как «инициативное бюджетирование».

В рамках этого же проекта подрядчик ООО «Корсар-Авто» обновил тротуар — выложил его плиткой — от железной дороги до этой остановки и далее до проходной местного завода транспортного машиностроения.

Общая стоимость благоустройства составила 951 584 руб, 5% из которых внесли заводчане и предприниматели-инициаторы этого проекта.

Как ранее сообщала администрация Каменска-Шахтинского, на этом участке планируется установить и уличное освещение. Но эти работы не вошли в проект и будут проводиться за счет внебюджетных средств администрации города.

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