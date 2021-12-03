О предполагаемом увеличении размера взноса на капремонт многоквартирных домов директор НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области» Владислав Крюков сообщил в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса».

По словам В. Крюкова, потребность в увеличении платы заключается в росте цен минимум в два раза в этом году на стройматериалы, а значит, и на стоимость производства работ, поэтому средний экономически обоснованный размер взноса составляет не менее 30 рублей за квадратный метр.

Отметим, последний раз величина взноса увеличивалась 1 октября 2018 года до 9,92 руб. за 1 кв. м. Тогда Правительство региона запретило повышать взнос в течение последующих трех лет. В 2022 году этот срок истекает, а значит, вероятность увеличения взноса высока.