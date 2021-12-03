Напомним, 1 декабря на пр. Карла Маркса были сбиты два пешехода. Мужчина и женщина переходили проезжую часть по зебре. Водитель автомобиля «Фольксваген», как сам он объяснил позже сотрудникам ГИБДД, был ослеплен солнцем, поэтому не заметил людей.

Пострадавшие — женщина 1972 г.р. и мужчина 1968 г.р. — получили травмы средней тяжести.

По информации сотрудников ГИБДД МО МВД России «Каменский», у водителя (1962 г.р.) обнаружили в крови 0,759 мг/л алкоголя при допустимой норме 0,16 мг/л. В отношении него заведено дело по ст. 12.8. ч. 1 КоАП РФ, его ждет как минимум лишение водительских прав.