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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Цены в России лезут вверх

Цены в России лезут вверх
Графика: ФАГС / rosstat.gov.ru

общество

Цены в России лезут вверх

Опубликовано

Утешительных новостей в канун нового года в докладе Федеральной службы государственной статистики, скажем так, маловато.

Так, в октябре рост потребительских цен с начала года составил 8,13%, показатель за 10 месяцев 2021 года в два раза выше всей прошлогодней инфляции (4% в 2020 году).

  • Цены на сельскохозяйственную продукцию за год выросли на 20% (рекордсмены с грядок — капуста, подорожание на 101%; картофель — на 53%; морковь — на 28%).
  • Птицеводство «обрадовало» более чем 30-процентным ростом цен на курицу.
  • Цены производителей промышленных товаров отметились собственным рекордом — подскочили за год на 27% (для сравнения весь прошлый год +0.7%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Южном федеральном округе в октябре 2021 года составила 17 068,9 рублей, что выше сентябрьского показателя на 1.2%.

Средняя зарплата россиян, по мнению Росстата, в октябре достигла значения 54 687 рублей.

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