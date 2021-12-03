Утешительных новостей в канун нового года в докладе Федеральной службы государственной статистики, скажем так, маловато.

Так, в октябре рост потребительских цен с начала года составил 8,13%, показатель за 10 месяцев 2021 года в два раза выше всей прошлогодней инфляции (4% в 2020 году).

Цены на сельскохозяйственную продукцию за год выросли на 20% (рекордсмены с грядок — капуста, подорожание на 101%; картофель — на 53%; морковь — на 28%).

Птицеводство «обрадовало» более чем 30-процентным ростом цен на курицу.

Цены производителей промышленных товаров отметились собственным рекордом — подскочили за год на 27% (для сравнения весь прошлый год +0.7%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Южном федеральном округе в октябре 2021 года составила 17 068,9 рублей, что выше сентябрьского показателя на 1.2%.

Средняя зарплата россиян, по мнению Росстата, в октябре достигла значения 54 687 рублей.