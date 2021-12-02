Теперь переболевшим не нужно вакцинироваться через полгода после выздоровления, как это было ранее.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления. Сейчас идет продление оформленных ранее документов. Новые оформляют на год, а старые продляют до 12 месяцев. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, ранее сертификат выдавали на шесть месяцев. Решение было принято из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.