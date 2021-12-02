Утром 2 декабря ни один перекресток в Каменске и мкр. Заводском не был обработан от гололеда.

К 8 утра на солнечной стороне дорог обледенения не было, а на теневых участках дороги покрылись коркой льда. Во время торможения даже на малой скорости многие легковушки заносило.

В частности, в 8.45 не справился с управлением машины на льду водитель, следовавший в мкр. Заводском по ул. Строителей. Он начал притормаживать перед перекрестком с ул. Куйбышева. Во время торможения машину занесло и, чтобы не врезаться в мусоровоз, поднимавшийся с ул. Куйбышева, водителю не оставалось ничего другого, как свернуть на обочину. В итоге машину унесло в кювет. Остановило ее от столкновения с электрощитовой будкой поросль караича и сугробы мокрого снега.

Помог вытащить легковушку на дорогу водитель идущей следом машины.

«Почему перекрестки не обрабатывали пескосоляной смесью?» — поинтересовался корреспондент «ПИКа» у директора департамента ЖКХ Сергея Самохина.

Тот пояснил, что, согласно прогнозу погоды, явного мороза утром 2 декабря не ожидалось, поэтому и не посыпали.

– Мы судим по среднесуточной температуре. Сегодня минуса не было. Если мы будем каждый уголок посыпать, то нам денег не хватит на всю зиму. Там, где тенек, там, возможно, и подмерзла дорога. В переходной период всегда так, – прокомментировал С. Самохин.