В 2022 году муниципальные учреждения здравоохранения перейдут в государственную собственность Ростовской области.

1 декабря в правительстве, в частности с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А. Самойловой, обсуждались вопросы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области, ходе вакцинации от COVID-19. Главной темой стала реорганизация системы здравоохранения региона, а именно: передача муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области в 2022 году.

В региональных муниципальных медицинских учреждениях уже началась работа по инвентаризации имущества, которое подлежит передаче, формирование перечней и проверка документации.

Напомним, донское здравоохранение состоит из 273 медицинских организаций, в том числе 141 муниципальной, 35 областных, двух федеральных и 95 негосударственных и иных форм собственности.