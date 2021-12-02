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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону готовятся к реорганизации системы здравоохранения

На Дону готовятся к реорганизации системы здравоохранения

здоровье

На Дону готовятся к реорганизации системы здравоохранения

На Дону готовятся к реорганизации системы здравоохранения

Опубликовано

В 2022 году муниципальные учреждения здравоохранения перейдут в государственную собственность Ростовской области.

1 декабря в правительстве, в частности с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А. Самойловой, обсуждались вопросы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области, ходе вакцинации от COVID-19. Главной темой стала реорганизация системы здравоохранения региона, а именно: передача муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области в 2022 году. 

В региональных муниципальных медицинских учреждениях уже началась работа по инвентаризации имущества, которое подлежит передаче, формирование перечней и проверка документации.   

Напомним, донское здравоохранение состоит из 273 медицинских организаций, в том числе 141 муниципальной, 35 областных, двух федеральных и 95 негосударственных и иных форм собственности.

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