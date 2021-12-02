В первых числах декабря новогодняя иллюминация появилась на фасадах большинства каменских организаций и учреждений. Среди них — образовательные учреждения и точки общепита.

Эти мероприятия в Каменске выполняются для создания традиционной предпраздничной обстановки, а также в соблюдение распоряжения главы администрации Каменска Владимира Шевченко о проведении в городе конкурса «Новогоднее настроение» на самую красивую витрину, фасад и территорию, прилегающую к объекту.

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря.