Жильцы трех пятиэтажек на ул. Героев Пионеров намерены добиться остановки строительства автомобильной заправки рядом с виадуком — в нескольких десятках метров от своих домов.

Такой взрывоопасный объект, как автозаправка, нельзя располагать вблизи жилья, да еще и в нескольких метрах от железной дороги. Мы опасаемся также, что из-за проведения строительных работ пострадает целостность наших домов. Если кто не помнит, именно после того как построили торговое помещение по соседству, по стенам дома № 23 пошли трещины, и для приостановки его разрушения дом скрепили скобами, — выразили свое негодование люди.

Подробнее о том, что говорит по этому поводу законодательство, читайте в следующем номере «ПИКа».