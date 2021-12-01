Как предполагает следствие, чиновник в течение пяти лет обогащался за счет бюджетных средств.

На прошлой неделе в доме и рабочем кабинете первого заместителя главы администрации Сергея Сухарева прошли обыски. Из собственных источников в правоохранительных органах «ПИКу» стало известно, что чиновнику инкриминируется ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

В 2015 году он оформил инвалидность и, соответственно, получал социальные выплаты. Но по мнению следствия, медицинских показаний и законных оснований у гражданина на получение статуса инвалида не было. Страховую пенсию по документу С. Сухарев получал с 2015-го по 2020 годы. Общая сумма ущерба составила более 750 тыс. рублей.

Максимальная мера наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

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