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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С 1 декабря увеличили пенсии трем категориям граждан

График выплаты пенсии в мае изменится

общество

С 1 декабря увеличили пенсии трем категориям граждан

Опубликовано

Индексация пенсий коснулась тех, кому в ноябре этого года исполнилось 80 лет, подавших заявление на перерасчет в связи с появлением иждивенцев, а также тех пенсионеров, которые закончили свою трудовую деятельность три месяца назад.

Фиксированная выплата, то есть сумма, которую государство ежемесячно выплачивает всем людям, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж, увеличилась для достигших 80 лет вдвое — с 6044 до 12 088 руб.

Если же пенсионер подавал в Пенсионный фонд заявление на перерасчет из-за появления иждивенца, то сумма увеличится на 30% за каждого иждивенца. При этом иждивенцев может быть максимум трое.

Напомним, ранее доход пенсионеров увеличивался за счет единоразовой выплаты: с 1 сентября выплату в размере 10 тыс. руб. получили все граждане пенсионного возраста.

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