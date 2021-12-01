В ночь на 1 декабря мокрый снегопад обрушился на федеральную трассу в Ростовской области.

Накануне ГИБДД предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах. В сообщениях говорилось, что 30 ноября и 1 декабря в регионе испортится погода. Однако не все автолюбители оказались готовы к снегопаду. Соцсети переполнены сообщениями от автовладельцев, застрявших утром на заснеженной трассе.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на трассе за это утро не поступало, сейчас движение автотранспорта на М4 «Дон» не ограничено.