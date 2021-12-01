Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Первый снег на трассе М4 «Дон» стал для многих водителей неожиданностью

транспорт

Первый снег на трассе М4 «Дон» стал для многих водителей неожиданностью

Опубликовано

В ночь на 1 декабря мокрый снегопад обрушился на федеральную трассу в Ростовской области.

Накануне ГИБДД предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах. В сообщениях говорилось, что 30 ноября и 1 декабря в регионе испортится погода. Однако не все автолюбители оказались готовы к снегопаду. Соцсети переполнены сообщениями от автовладельцев, застрявших утром на заснеженной трассе.
По информации УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на трассе за это утро не поступало, сейчас движение автотранспорта на М4 «Дон» не ограничено.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Автор: 01.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

происшествия

В Каменске на заместителя главы администрации заведено уголовное дело

Новый автомобиль: покупать или подождать

общество

Новый автомобиль: покупать или подождать

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

власть

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

происшествия

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

власть

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

Реклама
Вверх