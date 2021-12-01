анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 48-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Месть черному бумеру. Женщины задержали каменчанина, который хотел отомстить своему коллеге при помощи растительного масла, салфеток и спичек. Причем выбрал подходящую дату — день рождения »6-7
- Обыски прошли в администрации Каменска. Уголовное дело заведено на первого заместителя главы администрации. /2-3
- Что не понравилось каменчанам в выступлении главы. Сити-менеджер В. Шевченко отчитался онлайн за свою проделанную работу. /4-5
- В одну воронку дважды. Ночной ураган завалил два дерева на автомобили — причем в одном дворе. »3
- Бездомные собаки нападают на врачей. Несмотря на то что власти города ежегодно тратят бюджетные деньги на гуманный способ контроля популяции бездомных собак, меньше их на городских улицах не становится, как и случаев их нападения на людей. На прошлой неделе едва не пострадал от агрессивных животных один из докторов каменской ЦГБ. /8
- На новой дороге вдвоем не разъехаться. Публикация в «ПИКе» о неудобствах капитально отремонтированной дороги в пер. Садовом в мкр. Лиховском вызвала массу откликов местных жителей, считающих, что проект новой дороги готовили те, кому плевать на проблемы людей, проживающих рядом с ней. /9
- В Каменске появился свой Марк V. Бронетехнику установили на территории патриотического комплекса. Уникальный экспонат изготавливался каменскими умельцами. Экспонат воссоздан в точности до каждого миллиметра. /21
- Радонежского восстановят весной. Две недели назад в хуторе Масалове неизвестные повредили памятник одному из самых почитаемых православных святых Сергию Радонежскому. Реставрация памятника отложена до весны. /21
- Лучший твой подарочек. Что мечтают получить на Новый год современные дети. /24, 25