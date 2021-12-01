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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 48-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Месть черному бумеру. Женщины задержали каменчанина, который хотел отомстить своему коллеге при помощи растительного масла, салфеток и спичек. Причем выбрал подходящую дату — день рождения »6-7
  • Обыски прошли в администрации Каменска. Уголовное дело заведено на первого заместителя главы администрации. /2-3
  • Что не понравилось каменчанам в выступлении главы. Сити-менеджер В. Шевченко отчитался онлайн за свою проделанную работу. /4-5
  • В одну воронку дважды. Ночной ураган завалил два дерева на автомобили — причем в одном дворе. »3
  • Бездомные собаки нападают на врачей. Несмотря на то что власти города ежегодно тратят бюджетные деньги на гуманный способ контроля популяции бездомных собак, меньше их на городских улицах не становится, как и случаев их нападения на людей. На прошлой неделе едва не пострадал от агрессивных животных один из докторов каменской ЦГБ. /8
  • На новой дороге вдвоем не разъехаться. Публикация в «ПИКе» о неудобствах капитально отремонтированной дороги в пер. Садовом в мкр. Лиховском вызвала массу откликов местных жителей, считающих, что проект новой дороги готовили те, кому плевать на проблемы людей, проживающих рядом с ней. /9
  • В Каменске появился свой Марк V. Бронетехнику установили на территории патриотического комплекса. Уникальный экспонат изготавливался каменскими умельцами. Экспонат воссоздан в точности до каждого миллиметра. /21
  • Радонежского восстановят весной. Две недели назад в хуторе Масалове неизвестные повредили памятник одному из самых почитаемых православных святых Сергию Радонежскому. Реставрация памятника отложена до весны. /21
  • Лучший твой подарочек. Что мечтают получить на Новый год современные дети. /24, 25

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Автор: 01.12.2021
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