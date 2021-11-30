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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России срок действия ПЦР-тестов сократили до двух суток

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

В России срок действия ПЦР-тестов сократили до двух суток

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Вынужденная мера связана с новым штаммом «Омикрон», его повышенной заразностью и способностью вызывать быстрый ответ организма.

30 ноября, в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сокращении срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Иными словами, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Обоснованием принятого решения является появление опасного штамма «Омикрон». И хотя в России на сегодняшний день эта инфекция не выявлена, необходимо принять меры из-за ее быстрого распространения и высокой заразности.
Напомним, штамм «Омикрон» уже выявлен в 15 странах. Большая часть заражений (около 80%) приходится на ЮАР и Ботсвану.

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