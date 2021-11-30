Правительство не рассматривает возможное введение штрафов или дисциплинарных наказаний за отказ от вакцинации. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости».

Такой ответ Д. Песков дал, комментируя информацию о введении в Австрии штрафов, чтобы заставить людей прививаться. Напомним, в законопроекте, который сейчас разрабатывается в Австрии идет речь о штрафе в €3,6 тыс. за отказ прививаться от коронавируса. Альтернативой невыплате штрафа может стать четырехмесячное тюремное заключение. А штраф в размере €7,2 тыс. будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.