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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России не станут штрафовать не привившихся от коронавируса

В Донской регион поступила вакцина от коронавируса

власть

В России не станут штрафовать не привившихся от коронавируса

В России не станут штрафовать не привившихся от коронавируса

Опубликовано

Правительство не рассматривает возможное введение штрафов или дисциплинарных наказаний за отказ от вакцинации. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости».

Такой ответ Д. Песков дал, комментируя информацию о введении в Австрии штрафов, чтобы заставить людей прививаться. Напомним, в законопроекте, который сейчас разрабатывается в Австрии идет речь о штрафе в €3,6 тыс. за отказ прививаться от коронавируса. Альтернативой невыплате штрафа может стать четырехмесячное тюремное заключение. А штраф в размере €7,2 тыс. будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.

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