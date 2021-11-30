В результате шквалистого ветра в ночь с 29 на 30 ноября, во дворе дома № 56 на ул. Украинской пострадали автомобили.

Один ствол рухнул на машины, припаркованные возле спортивной площадки. Второй ствол упал в этом же дворе рядом с парковкой, задев еще один автомобиль. Подробности этих ЧП уточняются. По данным ГУ МВД Ростовской области, такой же ветреной, с порывами до 32 м/с, была минувшей ночью погода не только в Каменске, но также в Батайске, Таганроге, Азове и в других городах южной части Ростовской области. Порывами ветра были повалены остановочные павильоны и деревья в Ростове-на-Дону.