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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ночью деревья падали на автомобили

В Каменске ночью деревья падали на автомобили

происшествия

В Каменске ночью деревья падали на автомобили

Опубликовано

В результате шквалистого ветра в ночь с 29 на 30 ноября, во дворе дома № 56 на ул. Украинской пострадали автомобили.

Один ствол рухнул на машины, припаркованные возле спортивной площадки. Второй ствол упал в этом же дворе рядом с парковкой, задев еще один автомобиль. Подробности этих ЧП уточняются. По данным ГУ МВД Ростовской области, такой же ветреной, с порывами до 32 м/с, была минувшей ночью погода не только в Каменске, но также в Батайске, Таганроге, Азове и в других городах южной части Ростовской области. Порывами ветра были повалены остановочные павильоны и деревья в Ростове-на-Дону.

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