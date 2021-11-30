Юные спортсмены из Каменска Буценко Диана, Асеева Ксения и Бочаров Павел завоевали высшие награды на областном турнире «Осень 2021». Все они представляют клуб «Тори».

В соревнованиях, которые проходили 22 ноября в Ростове-на-Дону, приняли участие клубы каратэ из ДНР, Краснодарского края, Шахт, Новочеркасска, Миллерово, Сальска и т.д. Соперницами на татами у каменчанок были спортсменки из Шахт, Ростова и ДНР. Диана Буценко и Ксения Асеева провели по три победных поединка, обе вышли в финал, и по итогам боев завоевали золото и серебро соответственно. Павел Бочаров стал обладателем бронзовой награды.

По словам тренера Александра Кравченко, К. Асеева и Д. Буценко прошли отбор на первенство России, которое состоится с 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге.