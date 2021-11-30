Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У каменских каратистов три большие победы

У каменских каратистов три большие победы

спорт

У каменских каратистов три большие победы

Опубликовано

Юные спортсмены из Каменска Буценко Диана, Асеева Ксения и Бочаров Павел завоевали высшие награды на областном турнире «Осень 2021». Все они представляют клуб «Тори».

В соревнованиях, которые проходили 22 ноября в Ростове-на-Дону, приняли участие клубы каратэ из ДНР, Краснодарского края, Шахт, Новочеркасска, Миллерово, Сальска и т.д. Соперницами на татами у каменчанок были спортсменки из Шахт, Ростова и ДНР. Диана Буценко и Ксения Асеева провели по три победных поединка, обе вышли в финал, и по итогам боев завоевали золото и серебро соответственно. Павел Бочаров стал обладателем бронзовой награды.
По словам тренера Александра Кравченко, К. Асеева и Д. Буценко прошли отбор на первенство России, которое состоится с 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Автор: 01.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

происшествия

В Каменске на заместителя главы администрации заведено уголовное дело

Новый автомобиль: покупать или подождать

общество

Новый автомобиль: покупать или подождать

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

власть

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

происшествия

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

власть

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

Реклама
Вверх