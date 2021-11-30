Российские власти хотят переименовать документы о вакцинации с QR-кодами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Власти обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших СOVID.

Из-за негативного отношения россиян к термину «QR-код», его употребление хотят свести к минимуму. Как сообщает РБК, сейчас власти обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших ковидом. В настоящее время проводятся социологические исследования на предмет того, какое название будет принято населением. Рассматриваются такие варианты, как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и т. д. При этом использование QR-кода в речи россиян планируется свести к минимуму.