29 ноября губернатор Василий Голубев поручил до декабря 2022 года провести газ на ул. Степную в мкр. Лиховском.

Кроме того, он потребовал от областного ЖКХ ускорить подключение жителей микрорайона к новым сетям водоснабжения.

Напомним, строительство нового водовода в мкр. Лиховском началось в 2021 году. До 2018 года каменским властям несколько раз приходилось разрывать контракты с недобросовестными подрядчиками. Работы возобновились в 2018-м и должны были завершиться к концу 2020 г. Однако подрядчик ООО «АЭМ Ростов» затянул сроки, в связи с чем в мае 2021-го договор с ним был расторгунт.

Проведение аукциона по выбору нового подрядчика для строительства водовода в мкр. Лиховском состоится в 2022 году. Завершиться работы должны 20 декабря 2023 года.