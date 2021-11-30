Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Окраину Лиховского газифицируют через год

ЖКХ

Окраину Лиховского газифицируют через год

Опубликовано

29 ноября губернатор Василий Голубев поручил до декабря 2022 года провести газ на ул. Степную в мкр. Лиховском.

Кроме того, он потребовал от областного ЖКХ ускорить подключение жителей микрорайона к новым сетям водоснабжения.
Напомним, строительство нового водовода в мкр. Лиховском началось в 2021 году. До 2018 года каменским властям несколько раз приходилось разрывать контракты с недобросовестными подрядчиками. Работы возобновились в 2018-м и должны были завершиться к концу 2020 г. Однако подрядчик ООО «АЭМ Ростов» затянул сроки, в связи с чем в мае 2021-го договор с ним был расторгунт.
Проведение аукциона по выбору нового подрядчика для строительства водовода в мкр. Лиховском состоится в 2022 году. Завершиться работы должны 20 декабря 2023 года.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 декабря

Автор: 01.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

происшествия

В Каменске на заместителя главы администрации заведено уголовное дело

Новый автомобиль: покупать или подождать

общество

Новый автомобиль: покупать или подождать

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

власть

Экс-замглавы Каменска Мирская вступила в новую должность

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

происшествия

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

власть

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

Реклама
Вверх