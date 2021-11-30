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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детскую поликлинику в Донецке отремонтируют в будущем году

здоровье

Детскую поликлинику в Донецке отремонтируют в будущем году

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О том, что это медучреждение с 1975 года ни разу капитально не ремонтировалось, губернатору рассказала жительница Донецка в ходе интерактивного приема 29 ноября.

Василий Голубев дал поручение министру здравоохранения Ростовской области Юрию Кобзеву завершить капремонт детской поликлиники к 1 декабря 2022 года, а накануне начала работ побывать на объекте. Также он поручил создать относительно нормальные условия работы медиков в период проведения капремонта, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Отметим, на капремонт донецкой детской поликлиники планируется выделить 31,4 млн руб. Конкурс по выбору подрядной организации администрация Донецка планирует провести в первом квартале будущего года.

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