Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый автомобиль: покупать или подождать

Новый автомобиль: покупать или подождать

общество

Новый автомобиль: покупать или подождать

Новый автомобиль: покупать или подождать

Опубликовано

В условиях огромного спроса на автомобили и тотального дефицита предложений продолжают повышаться цены, хотя обычно в конце года устраивались распродажи. Продавцы как новых автомобилей, так и б/у в один голос твердят: сейчас вообще не время покупать автомобили.

Дефицит комплектующих, стремление автопроизводителей вернуть убытки, зашкаливающие аппетиты дилеров, общий ажиотаж и этот проклятый ковид со всеми вытекающими – вот список основных причин нынешнего кризиса на автомобильном рынке. «ПИК» подробно разобрался в каждой из них и постарался ответить на главный вопрос: покупать или подождать? Читайте об этом в газете «ПИК» от 24 ноября.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

Автор: 23.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

происшествия

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

здоровье

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

В Каменcке ветром сдуло остановку

происшествия

В Каменcке ветром сдуло остановку

Против министра Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело

общество

Экс-министр областного здравоохранения стала топ-менеджером

Каменских медиков наградили по указу президента

здоровье

Каменских медиков наградили по указу президента

Реклама
Вверх