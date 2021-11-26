В условиях огромного спроса на автомобили и тотального дефицита предложений продолжают повышаться цены, хотя обычно в конце года устраивались распродажи. Продавцы как новых автомобилей, так и б/у в один голос твердят: сейчас вообще не время покупать автомобили.

Дефицит комплектующих, стремление автопроизводителей вернуть убытки, зашкаливающие аппетиты дилеров, общий ажиотаж и этот проклятый ковид со всеми вытекающими – вот список основных причин нынешнего кризиса на автомобильном рынке. «ПИК» подробно разобрался в каждой из них и постарался ответить на главный вопрос: покупать или подождать? Читайте об этом в газете «ПИК» от 24 ноября.