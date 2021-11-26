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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

власть

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

Фото из архива.

На Дону разрешили елочные базары и отменили самоизоляцию не привитым из-за медотвода

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Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства и начнут действовать с понедельника, 29 ноября. 

Теперь жителям региона, которым нельзя вакцинироваться из-за проблем со здоровьем, чтобы попасть в те или иные учреждения и организации, придется предъявлять соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест. Для этой же категории граждан ввели послабление — с 29 ноября они не обязаны соблюдать самоизоляцию. 

Тем, кто планирует бракосочетание, для начала придется позаботиться о медицинских документах, которые необходимо будет предъявить перед торжественным обрядом в ЗАГСе, а именно: справку о том, что переболел COVID-19, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом.

Сделано послабление и для детей и подростков до 18 лет. При посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий им не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест. С 1 декабря заработают организации допобразования.

И наконец, ввиду того что не за горами новогодние праздники, с 29 ноября на Дону  разрешена работа елочных базаров.

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