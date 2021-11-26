Марина Мирская назначена заместителем главы администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества.

Пост заместителя Марина Мирская заняла в соответствии с распоряжением администрации Белокалитвинского района от 18.11.2021.

Напомним, ранее Марина Викторовна занимала должность заместителя главы администрации города Каменска по социальным вопросам. А в Каменск она прибыла на должность из Белой Калитвы вместе с избранным на пост главы администрации О. Каюдиным в 2015 году. После отставки Каюдина, М. Мирская сохранила свою должность при новом главе К. Фетисове.

Но после того как пост сити-менеджера занял Владимир Шевченко, М. Мирской контракт не продлили.