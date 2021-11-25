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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске на выходных сгорели два автомобиля

В Каменске на выходных сгорели два автомобиля

происшествия

В Каменске на выходных сгорели два автомобиля

Опубликовано

По предварительной версии, один из автомобилей подожгли.

Днем 20 ноября на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании Toyota Avensis. По прибытии пожарных было установлено, что горение происходит в салоне автомобиля. Всему виной стало короткое замыкание, которое произошло в автомобиле, когда владелец ремонтировал свою Toyota. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Еще одна машина сгорела 22 ноября. ВАЗ 2111 вспыхнул ночью в мкр. Лиховском. По факту пожара проводится расследование. Предварительная причина — поджог. 

— Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации, — напоминает старший инспектор ОНД и ПР по городу Каменску Людмила Рагулина. — Кроме того, немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле. К самым действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением. Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.

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