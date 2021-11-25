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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

происшествия

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

Мошенники рассылают письма о возврате страховых накоплений

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Для правдоподобности ссылаются на законодательство о пенсионном страховании.

Каменчане массово стали получать по электронке сообщения якобы от Пенсионного фонда. В письмах предлагается написать заявление, после чего его автору будет выплачена страховая часть пенсии. В сообщении от мошенников сказано, что операцию можно осуществить, перейдя по ссылке, указанной в письме, заполнить анкету и ждать, когда будут перечислены деньги. 

Пенсионный фонд уже опроверг информацию о возврате страховых накоплений.

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