Для правдоподобности ссылаются на законодательство о пенсионном страховании.

Каменчане массово стали получать по электронке сообщения якобы от Пенсионного фонда. В письмах предлагается написать заявление, после чего его автору будет выплачена страховая часть пенсии. В сообщении от мошенников сказано, что операцию можно осуществить, перейдя по ссылке, указанной в письме, заполнить анкету и ждать, когда будут перечислены деньги.

Пенсионный фонд уже опроверг информацию о возврате страховых накоплений.