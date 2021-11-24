Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Заключен дополнительный контракт на расчистку каменских свалок

Заключен дополнительный контракт на расчистку каменских свалок
Фото: Валентина Лагутина, «ПИК».

ЖКХ

Заключен дополнительный контракт на расчистку каменских свалок

Опубликовано

23 ноября в пер. Коммунистическом начали убирать навалы мусора с контейнерных площадок.

В частности, были очищены буквально под веничек контейнерные площадки возле домов №№ 104а и 112, а также несколько площадок на ул. Ворошилова.

Эти мероприятия выполняются региональным оператором ООО «Экострой-Дон», с которым администрация Каменска недавно заключила отдельный договор. В рамках договора на полигон ТКО в г. Зверево вывезено 750 куб. м мусора, а это около 75 КамАЗов.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

Автор: 23.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

происшествия

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

В Каменске ночью двое подростков устроили ДТП

происшествия

Каменчанину грозит месяц пребывания в Центре для сложных подростков

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

здоровье

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

В Каменcке ветром сдуло остановку

происшествия

В Каменcке ветром сдуло остановку

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

власть

Сити-менеджер Каменска попросит помощи сверху

Реклама
Вверх