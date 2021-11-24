23 ноября в пер. Коммунистическом начали убирать навалы мусора с контейнерных площадок.

В частности, были очищены буквально под веничек контейнерные площадки возле домов №№ 104а и 112, а также несколько площадок на ул. Ворошилова.

Эти мероприятия выполняются региональным оператором ООО «Экострой-Дон», с которым администрация Каменска недавно заключила отдельный договор. В рамках договора на полигон ТКО в г. Зверево вывезено 750 куб. м мусора, а это около 75 КамАЗов.