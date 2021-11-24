В этом учебном году в школе в рамках образовательного проекта «Точка роста» были оборудованы по последнему слову школьной техники два класса с лабораториями — физики, химии и биологии.

19 ноября и.о. главы администрации Каменского района Владимир Савин увидел, как ученики и учителя используют новые лаборатории. Ребята из девятого класса даже показали ему химические опыты.

Эти классы и лаборатории предназначены не только для учеников старших классов, у которых физика, химия и биология идут по программе. Сюда на внеурочные занятия приходят и малыши из начальных классов. Кстати, в ближайшее время сюда привезут дополнительное учебное оборудование, — пояснила «ПИКу» начальник отдела образования Каменского района Елена Ковалевская.

Отметим, в начале этого учебного года по два специализированных, оборудованных всеми необходимыми приборами, инструментами центра, проще говоря — учебных класса, появились также в Волченской, Груциновской, Плешаковской, Верхнеграчинской, Ленинской и Самбуровской школах.

Они позволяют детям на современном уровне изучать физику, химию, биологию, посещать кружки для углубленного изучения этих предметов.

Школы – участники проекта «Точка роста» — провели огромную работу: сделали ремонт в классах в соответствии с фирменным стилем (единый брендинг, логотип) с использованием в отделке кабинета серого, белого, черного и красного цветов. Оборудование этих центров будет использоваться также для занятий медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами, а также будет работать с новыми технологиями: заниматься 3D-моделированием, осваивать работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности. Все уроки и дополнительные занятия будут проходить на бесплатной основе.