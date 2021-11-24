Прием документов от потенциальных кандидатов на должность главы администрации Каменского района начнется в районной администрации 24 ноября и завершится 30-го.

В комиссию, которая и решит, кто станет главой района на ближайшие четыре года, вошли депутат Законодательного собрания Ростовской области А. Михалев, консультант Каменского районного Собрания депутатов Ю. Бондарева и руководитель ООО «Агрофирма «Деметра» Н. Сядченко. Конкурс состоится 10 декабря.

Отметим, на данный момент обязанности главы района исполняет Владимир Савин. Ранее он занимал должность заместителя главы района по вопросам жизнеобеспечения и курировал такие важные проекты, как строительство водовода в хуторах Старая Станица и Лесной, строительство детского сада «Сказка» и начало стройки школы на 1000 мест.