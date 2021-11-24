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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске снимут документальный фильм про поисковиков

В Каменске снимут документальный фильм про поисковиков

общество

В Каменске снимут документальный фильм про поисковиков

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В ноябре стартовали два проекта городских общественных организаций, которые стали обладателями президентских грантов.

Презентация проектов состоялась 22 ноября в общественном центре «Диалог». Первый проект «Мы вахте памяти верны» представил АНО «Максимум», которым руководит депутат городской думы Николай Стрельцов. В рамках проекта планируется снять документальный фильм о поисковом движении и поисковиках Каменска, которые ищут останки солдат, орудия времен войны, приводят в порядок безымянные могилы, устанавливают личности погибших и т.д. Средства гранта будут потрачены на приобретение телевизионного оборудования. Предполагаемая дата выхода фильма — 6 мая 2022 года.
Второй грант выиграл военно-исторический центр «Поиск». Его возглавляет Вячеслав Шкода. Полученные деньги пойдут на реализацию проекта «Выходила на берег Катюша», в рамках которого будут продолжены поиск захороненных в братских безымянных могилах в окрестностях хуторов и сел севера области солдат, поиск и обезвреживание снарядов, сохранение военной техники времен Великой Отечественной войны в качестве памятников. В рамках проектной деятельности будет проведена разведка местонахождения истребителя ЛАГГ-3, сбитого в 1942 году в окрестностях Обливского района. Также планируется поиск артиллерийских установок «катюша», которые были затоплены в реке Калитва.

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