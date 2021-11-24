Юные спортсменки стали обладательницами бронзовых наград на Всероссийских соревнованиях по каратэ (WKF) «Петербургская осень — 2021».

Турнир проходил 13 и 14 ноября в Санкт-Петербурге. Показать свои достижения приехали 1200 спортсменов из 31 региона России. Каменск представляли восемь каратистов клуба «Тори», который тренирует Александр Кравченко. Одержали победу Ксения Асеева и Диана Буценко (сш № 9). Спортсменки выступали в возрастной категории 14-15 лет и провели по четыре боя.