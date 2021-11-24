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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У каменских каратисток новые победы

У каменских каратисток новые победы

спорт

У каменских каратисток новые победы

Опубликовано

Юные спортсменки стали обладательницами бронзовых наград на Всероссийских соревнованиях по каратэ (WKF) «Петербургская осень — 2021».

Турнир проходил 13 и 14 ноября в Санкт-Петербурге. Показать свои достижения приехали 1200 спортсменов из 31 региона России. Каменск представляли восемь каратистов клуба «Тори», который тренирует Александр Кравченко. Одержали победу Ксения Асеева и Диана Буценко (сш № 9). Спортсменки выступали в возрастной категории 14-15 лет и провели по четыре боя.

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Автор: 23.11.2021
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