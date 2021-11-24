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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сертификат для переболевших ковидом могут продлить на год

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

здоровье

Сертификат для переболевших ковидом могут продлить на год

Опубликовано

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства выступила за продление сертификатов для переболевших, который должен действовать год, а не полгода. Это связано с низкими показателями повторной заболеваемости. 

Пока же решение не принято, у переболевших ковидом годовые сертификаты аннулируются. Заменой служит больничная выписка, подтверждающая факт заболевания, которая действует шесть месяцев. После чего данная категория граждан должна ревакцинироваться и получить QR-код.  

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