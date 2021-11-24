Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства выступила за продление сертификатов для переболевших, который должен действовать год, а не полгода. Это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.

Пока же решение не принято, у переболевших ковидом годовые сертификаты аннулируются. Заменой служит больничная выписка, подтверждающая факт заболевания, которая действует шесть месяцев. После чего данная категория граждан должна ревакцинироваться и получить QR-код.