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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Для городской бани Каменска купят котел, и она заработает

В Каменске возобновит работу банно-прачечный комбинат

общество

Для городской бани Каменска купят котел, и она заработает

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Из местного бюджета выделено порядка полутора миллионов рублей.

Информация о покупке котла появилась на сайте Госзакупок. Конкурс объявлен от лица Комитета по управлению имуществом (КУИ).

Все желающие уже подали свои заявки на участие. В настоящее время работает комиссия, после подведения итогов будет определен победитель конкурса, который подготовит паровой водонагревательный котел не позднее 23 декабря текущего года.

Напомним, вопрос о выделении средств на покупку котла для городской бани остро обсуждался на заседании городской думы чуть более месяца назад. Не все депутаты были согласны с выделением денег из бюджета на эти цели, но администрации удалось убедить думу в том, что баня является востребованной социальной услугой для каменчан и возобновление ее работы  — насущная потребность.

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