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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменску завтра обещают гололед

Каменску завтра обещают гололед

ЖКХ

Каменску завтра обещают гололед

Каменску завтра обещают гололед

Опубликовано

Согласно данным сайта Gismeteo, на смену сегодняшнему дождю утром 24 ноября в Каменске придет мороз до -4. Велика вероятность гололеда.

Как пояснил «ПИКу» директор подрядной организации ООО «Компас 1» Владимир Котов, работники ведут круглосуточное наблюдение за погодой, и в случае понижения температуры ниже нуля на городские дороги готова выйти техника — три комплексные дорожные машины (КДМ) будут посыпать песко-соляной смесью спуски и подъемы, а потом дороги.
Меж тем совет тем, кто до сих пор не сменил резину на своем автомобиле с летней на зимнюю сделать это побыстрее, а пешеходам — надеть обувь с нескользящей подошвой, а еще лучше — достать из кладовки противоскользящие накладки на обувь — ледоступы.

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Автор: 23.11.2021
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