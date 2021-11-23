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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 47-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Взлетели бензин и перепелки. На этой неделе каменчан опять шокировало подорожание топлива в одном ряду с постоянно растущими ценами на мясо птицы. Причем бензин-то еще есть, а вот домашние курица и перепелки уходят в крутое пике, то есть в дефицит. Читайте новости с заправок и рынков »2, 21
  • Не укупишь, не поедешь… Почему шокируют цены на все автомобили, включая «вторичку»? С какого перепугу вернулся дефицит? /32-33
  • Медиков из Каменска наградил Президент. Указом Владимира Путина наград удостоены врач Ирина Потехина и медсестра Наталия Крючковенко. /3
  • Как меньше платить за мусор. Коммунальный опыт соседей из Азова. »8-9
  • Презент недели. Жители хутора Акатновка трогательно поблагодарили редакцию «ПИКа» за публикацию о дорожной проблеме, что мешала им жить более полугода. /14, 15
  • В Каменске горели горы мусора. В четвертый раз за этот год загорелся мусор на свалке рядом с городским полигоном ТКО. /6
  • Сначала столб, потом трансформатор. Ни водитель, ни его пассажирка и представить себе не могли, выезжая из дома, что тривиальное ДТП, в которое они попадут, приведет к та-а-аким последствиям. /7
  • Каменской«закладчице» дали семь лет. Каменская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении каменчанки 2000 года рождения. /7
  • «Большая перемена» принесла каменчанке миллион. Каменская студентка стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграла миллион рублей. /10
  • Про каменских поисковиков снимут фильм. Сразу два проекта, представленных АНО «Максимум» и военно-историческим центром «Поиск», стали обладателями президентских грантов. /11
  • Легкие уходят в небо. Из-за пандемии, к которой сейчас приковано все внимание, многие потенциально опасные заболевания ушли на второй план. В их числе — рак легких. Меж тем выявить эту патологию, особенно на ранних стадиях, крайне сложно. Прибавьте к этому местами схожую с COVID-19 симптоматику. На помощь мы призвали заведующего каменским отделением онкологии, хирурга-онколога высшей категории, кандидата медицинских наук Максима Сукача, который ответил на все «что?», «как?» и «почему?» /12

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября

Автор: 23.11.2021
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