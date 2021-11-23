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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 47-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Взлетели бензин и перепелки. На этой неделе каменчан опять шокировало подорожание топлива в одном ряду с постоянно растущими ценами на мясо птицы. Причем бензин-то еще есть, а вот домашние курица и перепелки уходят в крутое пике, то есть в дефицит. Читайте новости с заправок и рынков »2, 21
- Не укупишь, не поедешь… Почему шокируют цены на все автомобили, включая «вторичку»? С какого перепугу вернулся дефицит? /32-33
- Медиков из Каменска наградил Президент. Указом Владимира Путина наград удостоены врач Ирина Потехина и медсестра Наталия Крючковенко. /3
- Как меньше платить за мусор. Коммунальный опыт соседей из Азова. »8-9
- Презент недели. Жители хутора Акатновка трогательно поблагодарили редакцию «ПИКа» за публикацию о дорожной проблеме, что мешала им жить более полугода. /14, 15
- В Каменске горели горы мусора. В четвертый раз за этот год загорелся мусор на свалке рядом с городским полигоном ТКО. /6
- Сначала столб, потом трансформатор. Ни водитель, ни его пассажирка и представить себе не могли, выезжая из дома, что тривиальное ДТП, в которое они попадут, приведет к та-а-аким последствиям. /7
- Каменской«закладчице» дали семь лет. Каменская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении каменчанки 2000 года рождения. /7
- «Большая перемена» принесла каменчанке миллион. Каменская студентка стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграла миллион рублей. /10
- Про каменских поисковиков снимут фильм. Сразу два проекта, представленных АНО «Максимум» и военно-историческим центром «Поиск», стали обладателями президентских грантов. /11
- Легкие уходят в небо. Из-за пандемии, к которой сейчас приковано все внимание, многие потенциально опасные заболевания ушли на второй план. В их числе — рак легких. Меж тем выявить эту патологию, особенно на ранних стадиях, крайне сложно. Прибавьте к этому местами схожую с COVID-19 симптоматику. На помощь мы призвали заведующего каменским отделением онкологии, хирурга-онколога высшей категории, кандидата медицинских наук Максима Сукача, который ответил на все «что?», «как?» и «почему?» /12