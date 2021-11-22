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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовскую область приехала комиссия федерального Минздрава

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В Ростовскую область приехала комиссия федерального Минздрава

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Визит столичных чиновников может быть связан с резкими высказываниями Юрия Кобзева на видеоконференции. 

Федеральная комиссия работает в регионе уже несколько дней. Предполагаемые поводы для проверки: рост младенческой смертности (по данным «Блокнот Ростов», сегодня донской регион по итогам 8 месяцев 2021 года является лидером по младенческой смертности в ЮФО и на 82-м месте из 87 субъектов РФ) и высокая смертность от коронавирусной инфекции. 

Также одной из причин визита федералов предположительно может быть спор, в который вступил министр РО Юрий Кобзев с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщил telegram-канал «Выстрел в голову». 

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