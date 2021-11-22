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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске сотрудники ГИБДД проверили общественный транспорт

транспорт

В Каменске сотрудники ГИБДД проверили общественный транспорт

Опубликовано

Отделение ГИБДД МО МВД России «Каменский» подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «По контролю за передвижением автобусов на территории обслуживания».

С 10 по 16 ноября 2021 года сотрудники ГИБДД проводили рейд в Каменске и Каменском районе. Особое внимание было направлено на соблюдение водителями автобусов ПДД и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
За период проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД было составлено 10 административных материалов в отношении водителей автобусов, один административный материал в отношении должностного лица и один – в отношении юридического лица (за нарушение требований пожарной безопасности, правил применения ремней безопасности или мотошлемов, а также правил маневрирования).

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