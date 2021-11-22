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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских медиков наградили по указу президента

Каменских медиков наградили по указу президента

здоровье

Каменских медиков наградили по указу президента

Каменских медиков наградили по указу президента

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Указ о награждении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга 18 медработников региона, подписал президент Владимир Путин.

К наградам представлены медработники каменского ковидного госпиталя. Орденом Пирогова награждена врач ЦГБ Ирина Потехина, медалью Луки Крымского — медсестра ЦГБ Наталия Крючковенко

Напомним, всего в Ростовской области ордена Николая Пирогова удостоены восемь медицинских работников, десять человек отмечены медалью Луки Крымского. Государственные награды присвоены врачам, медицинским сестрам, лаборантам лечебных учреждений Ростова, Волгодонска, Каменска, Таганрога, Орловского и Морозовского районов. 

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в июне 2020 года. Они вручаются российским и иностранным медикам, а также волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств и вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.

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