Татьяна Быковская заняла должность директора дивизиона Южного федерального округа ГК «МедИнвестГрупп».

Ушедшая на пенсию после скандала с кислородом в ростовской ГБ №20 бывшая министр здравоохранения Ростовской области стала топ-менеджером компании, которая принадлежит олигарху из списка Forbes Виктору Харитонину, владельцу производителя лекарств «Фармстандарт» (в частности производит вакцину «Спутник V»). Об этом сообщает «Блокнот Ростов». По данным издания, уже в новой должности Т. Быковская выступила на конференции, которую проводила ГК «МедИнвестГрупп» в РостГМУ.

Напомним, Татьяна Быковская ушла на пенсию с поста министра в октябре 2020 года. На посту министра ее несколько раз пытались привлечь к уголовной ответственности. В ноябре 2019 года по решению суда Т. Быковская была помещена под домашний арест.