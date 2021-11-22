Мера также распространяется на людей с хроническими заболеваниями.

22 ноября на сайте регионального управления Роспотребнадзора было размещено постановление главного санитарного врача Ростовской области Е. Ковалева, в котором говорится о том, что граждане в возрасте 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением) должны пройти обязательный иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Решение было принято из-за недостаточного охвата вакцинацией этих групп населения – около 50%. При этом заболеваемость в этой группе максимальная.

В постановлении указываются сроки, в рамках которых необходимо привиться. Первым компонентом вакцины до 20 декабря 2021 года, вторым – до 20 января 2022 года.

Напомним, по состоянию на 21 ноября Ростовская область восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом.