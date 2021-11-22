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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

здоровье

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

Донских пенсионеров старше 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

Опубликовано

Мера также распространяется на людей с хроническими заболеваниями.

22 ноября на сайте регионального управления Роспотребнадзора было размещено постановление главного санитарного врача Ростовской области Е. Ковалева, в котором говорится о том, что граждане в возрасте 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением) должны пройти обязательный иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Решение было принято из-за недостаточного охвата вакцинацией этих групп населения – около 50%. При этом заболеваемость в этой группе максимальная.
В постановлении указываются сроки, в рамках которых необходимо привиться. Первым компонентом вакцины до 20 декабря 2021 года, вторым – до 20 января 2022 года.
Напомним, по состоянию на 21 ноября Ростовская область восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом.

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