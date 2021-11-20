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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор
Фото предоставлены сотрудниками ОГИБДД МО МВД «Каменский».

происшествия

В Каменском районе на автомобиль упали столб и трансформатор

Опубликовано

В результате ДТП без света остались жители х. Диченского и Абрамова.

20 ноября в х. Диченском на ул. Левитана водитель 1981 года рождения уснул за рулем своего «Рено». Машина съехала с дороги и врезалась в столб. Через некоторое время после того, как водитель и его пассажирка вышли из машины, столб, в который въехал автомобиль, стал падать, увлек за собор трансформатор и обе конструкции рухнули на «Рено».

Люди во время происшествия не пострадали, а вот машина, скорее всего, восстановлению не подлежит.

По сообщению сотрудников ГИБДД, оформлявших ДТП, в результате этой аварии без света остались жители х. Диченского и Абрамова.

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