В результате ДТП без света остались жители х. Диченского и Абрамова.

20 ноября в х. Диченском на ул. Левитана водитель 1981 года рождения уснул за рулем своего «Рено». Машина съехала с дороги и врезалась в столб. Через некоторое время после того, как водитель и его пассажирка вышли из машины, столб, в который въехал автомобиль, стал падать, увлек за собор трансформатор и обе конструкции рухнули на «Рено».

Люди во время происшествия не пострадали, а вот машина, скорее всего, восстановлению не подлежит.

По сообщению сотрудников ГИБДД, оформлявших ДТП, в результате этой аварии без света остались жители х. Диченского и Абрамова.