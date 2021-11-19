Другое в рубрике транспорт
транспорт
Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства
В ходе капитального ремонта дороги в пер. Садовом уровень проезжей части и тротуаров оказался почти на...
транспорт
В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию
С 15 ноября большая часть городских автобусов начал ходить по графику, который действовал до длинных ноябрьских...
транспорт
Штраф за тонировку вырастет в пять раз
Согласно изменениям в КоАП, которые предлагает Минюст, штрафы на некоторые нарушения Правил дорожного движения в 2022...
транспорт
Госдума одобрила отмену обязательного техосмотра
9 ноября в первом чтении Госдума приняла закон об отмене обязательного прохождении техосмотра для мотоциклов и...
транспорт
Каменские автобусы возвращаются к полному графику работы
С 9 ноября по полному расписанию начнут ходить автобусы по маршрутам №№ 25 и 5, следующие...
транспорт
Районные автобусы переедут в Каменск
В скором времени автобусы «Глубокинского ПАТП», которые оправляются в хутора и станицы Каменского района из Каменска,...
транспорт
В Каменском районе сменился руководитель ПАТП
27 октября на должность директора МУП «Глубокинское ПАТП» был назначен Ваган Аванесян, ранее работавший заместителем генерального...