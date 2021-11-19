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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске перекрыли одну из важных дорог

В Каменске перекрыли одну из важных дорог

транспорт

В Каменске перекрыли одну из важных дорог

Опубликовано

Вечером 19 ноября на участке улицы Ленина — в районе перекрестка с пер. Ермаковского — было закрыто автомобильное движение.

В это время производилась опиловка разросшихся ветвей деревьев близ электролиний.

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