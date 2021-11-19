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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Кварталу подарили новый контейнер для мусора

Кварталу подарили новый контейнер для мусора

ЖКХ

Кварталу подарили новый контейнер для мусора

Опубликовано

18 ноября на контейнерной площадке в пер. Станционном, 50 региональный оператор установил новый контейнер взамен пропавшего пару недель назад. Пользуется им вся улица Кузнечная и около десяти домов в пер. Станционном — считай, отдельный жилой квартал.

Напомним, прежний контейнер простоял меньше года. Неужели его украли, предположили мы в разговоре с замгендиректора ООО «Экострой-Дон» Клавдией Гурьевой. Ан нет. Его сожгли, сказала она.

Отрадно, установил регоператор новый пластиковый контейнер сразу же после публикации в «ПИКе». Как говорят, не было бы счастья…

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