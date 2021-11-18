Глава администрации города Владимир Шевченко заверил депутатов на заседании 17 ноября, что губернатор обращает внимание на нужды города.

Свои предложения о том, на какие цели потребуются средства Каменску из областного бюджета, глава планирует рассказать губернатору на следующей неделе. О встрече чиновники договорились во время визита Василия Голубева в Каменск 14 ноября.

На пленарном заседании городской думы В. Шевченко проинформировал депутатов о визите главы региона в Каменск. При этом добавил, что «губернатор нас слышит».

Подробности о визите губернатора, его впечатлениях от Каменска и решениях в связи с этим читайте в газете «ПИК» от 17 ноября.