Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сити-менеджер Каменска попросит помощи сверху

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

власть

Сити-менеджер Каменска попросит помощи сверху

Сити-менеджер Каменска попросит помощи сверху

Опубликовано

Глава администрации города Владимир Шевченко заверил депутатов на заседании 17 ноября, что губернатор обращает внимание на нужды города.

Свои предложения о том, на какие цели потребуются средства Каменску из областного бюджета, глава планирует рассказать губернатору на следующей неделе. О встрече чиновники договорились во время визита Василия Голубева в Каменск 14 ноября.
На пленарном заседании городской думы В. Шевченко проинформировал депутатов о визите главы региона в Каменск. При этом добавил, что «губернатор нас слышит».
Подробности о визите губернатора, его впечатлениях от Каменска и решениях в связи с этим читайте в газете «ПИК» от 17 ноября.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

Автор: 17.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

власть

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

В России утвержден производственный календарь на 2022 год

общество

В России утвержден производственный календарь на 2022 год

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

ЖКХ

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства

транспорт

Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства

Штраф за тонировку вырастет в пять раз

транспорт

Штраф за тонировку вырастет в пять раз

Реклама
Вверх