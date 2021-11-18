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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пользу масок и соблюдения социальной дистанции подтвердили британские ученые

Пользу масок и соблюдения социальной дистанции подтвердили британские ученые

здоровье

Пользу масок и соблюдения социальной дистанции подтвердили британские ученые

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Оказывается, ношение медицинской маски на 53% снижает заболеваемость COVID-19, а социальное дистанцирование — на 45,7% смертность от ковида. 

Вывод о пользе масок был сделан на основе мета-исследования, которое было опубликовано в научном журнале BMJ. Об этом сообщает ТАСС. 

Ученые Университета им. Монаша провели анализ опубликованных исследований, касающихся эффективности мытья рук, ношения масок и социального дистанцирования в борьбе с COVID-19. Они обработали 72 научные работы и в ходе тщательной перепроверки оставили всего восемь исследований. Шесть из них касались эффективности ношения масок. В общей сложности в испытаниях принимали участие 389,2 тыс. здоровых людей и 2,6 тыс. больных COVID-19. Согласно полученным данным, благодаря маскам заболеваемость снижается на 53%. А смертность от COVID-19 в странах, где ношение масок было обязательным, оказалась ниже на 45,7%.

Социальное дистанцирование тоже принесло свои плоды. По данным пяти исследований, выяснилось, что при соблюдении дистанции заболеваемость COVID-19 снижается на 25%. Эти данные основывались на участии 108,9 тыс. здоровых испытуемых и 2,7 тыс. зараженных коронавирусом.

Остается добавить, что пренебрегать мытье рук тоже не стоит, банальная процедура снижает заражение коронавирусом на 53%.

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